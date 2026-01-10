Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 10 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda artan belirsizlikle birlikte gümüş fiyatları yeniden yatırımcıların yakın takibine girdi. Dalgalı görünüm dikkat çekerken, bu değerli metalin önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Gümüş piyasasına dair gelişmelerin ayrıntıları haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (10 OCAK)

10 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 110,67 TL, satışta ise 110,69 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 106,43 TL olduğu dikkate alındığında, yaşanan artış gümüşü yeniden yatırımcıların radarına taşıdı.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %4,00 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, kısa vadede piyasada güçlü bir hareketliliğin öne çıktığını gösteriyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM

Alış: 110,67 TL

Satış: 110,69 TL

Önceki Kapanış: 106,43 TL

24 Saatlik Değişim: %+4,00

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yükselişin ardından kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine yönelik beklentiler fiyatların yönünde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların, ani fiyat değişimlerine karşı güncel verileri yakından takip ederek temkinli bir strateji izlemeleri öneriliyor.