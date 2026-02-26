Gümüşte düşüş: Gümüş fiyatları! 26 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu durum gümüş fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde yaşanan hareketlilikle birlikte "Gümüş fiyatları yükselmeye devam edecek mi?" sorusu öne çıktı. 26 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün güncel değeri, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki, gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 26 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Küresel ve iç piyasadaki dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor ve bu süreçte gümüş fiyatları ön plana çıkıyor. 26 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün güncel fiyatı merak konusu olurken, yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasadaki gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında…
1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
26 Şubat itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların takibinde. Güncel verilere göre 1 gram gümüş alışta 122,23 TL, satışta ise 122,35 TL seviyesinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 124,72 TL seviyesinde yapan gram gümüşte günlük bazda %1,91'lik düşüş kaydedildi. Bu hareket, piyasada kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.
GÜMÜŞTE SON DURUM
Alış Fiyatı: 122,23 TL
Satış Fiyatı: 122,35 TL
Önceki Kapanış: 124,72 TL
Günlük Değişim: -1,91 %
GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME
Uzmanlar, gram gümüşte yaşanan düşüşün ardından piyasaların dalgalı seyrini sürdürebileceğine dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların kısa vadeli değişimlere karşı temkinli adımlar atmaları öneriliyor.