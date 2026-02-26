Haberler

Gümüşte düşüş: Gümüş fiyatları! 26 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte düşüş: Gümüş fiyatları! 26 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu durum gümüş fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde yaşanan hareketlilikle birlikte "Gümüş fiyatları yükselmeye devam edecek mi?" sorusu öne çıktı. 26 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün güncel değeri, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki, gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 26 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel ve iç piyasadaki dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor ve bu süreçte gümüş fiyatları ön plana çıkıyor. 26 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün güncel fiyatı merak konusu olurken, yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasadaki gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

26 Şubat itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların takibinde. Güncel verilere göre 1 gram gümüş alışta 122,23 TL, satışta ise 122,35 TL seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 124,72 TL seviyesinde yapan gram gümüşte günlük bazda %1,91'lik düşüş kaydedildi. Bu hareket, piyasada kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.

Gümüşte düşüş: Gümüş fiyatları! 26 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 122,23 TL

Satış Fiyatı: 122,35 TL

Önceki Kapanış: 124,72 TL

Günlük Değişim: -1,91 %

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yaşanan düşüşün ardından piyasaların dalgalı seyrini sürdürebileceğine dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların kısa vadeli değişimlere karşı temkinli adımlar atmaları öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba