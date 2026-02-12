Gümüşte düşüş: Gümüş fiyatları! 12 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Piyasalarda süren dalgalanma ve artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olurken gümüşteki yükseliş ivmesi dikkat çekiyor. 12 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün kaç TL'den işlem gördüğü merak konusu olurken, bu yükselişin devam edip etmeyeceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gelişmelere ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket öne çıkıyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 116,12 TL, satışta ise 116,28 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 118,5903 TL seviyesinde yapan gram gümüşte yaşanan bu gerileme, piyasada kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Günlük bazda kaydedilen %-1,95'lik değişim, fiyatlarda aşağı yönlü baskının etkili olduğunu gösteriyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 116,12 TL

Satış Fiyatı: 116,28 TL

Önceki Kapanış: 118,5903 TL

Günlük Değişim: %-1,95

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte görülen geri çekilmenin ardından piyasada dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.