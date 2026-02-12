Haberler

Gümüşte düşüş: Gümüş fiyatları! 12 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte düşüş: Gümüş fiyatları! 12 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel piyasalarda artan dalgalanma ve belirsizlik havası, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken gözler yeniden gümüşe çevrildi. Son günlerde yaşanan fiyat hareketliliği sonrası "Gümüşte yükseliş devam edecek mi?" sorusu öne çıkarken, 12 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün güncel fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 12 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Piyasalarda süren dalgalanma ve artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olurken gümüşteki yükseliş ivmesi dikkat çekiyor. 12 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün kaç TL'den işlem gördüğü merak konusu olurken, bu yükselişin devam edip etmeyeceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gelişmelere ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket öne çıkıyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 116,12 TL, satışta ise 116,28 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 118,5903 TL seviyesinde yapan gram gümüşte yaşanan bu gerileme, piyasada kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Günlük bazda kaydedilen %-1,95'lik değişim, fiyatlarda aşağı yönlü baskının etkili olduğunu gösteriyor.

Gümüşte düşüş: Gümüş fiyatları! 12 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞTE SON DURUM

  • Alış Fiyatı: 116,12 TL
  • Satış Fiyatı: 116,28 TL
  • Önceki Kapanış: 118,5903 TL
  • Günlük Değişim: %-1,95

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte görülen geri çekilmenin ardından piyasada dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle ateşe benzin döktü
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı

Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, 300 bin lirayı aştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

Kulisler kaynıyor! Kripto borsalarında alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada