Türkiye'de uzun yıllardır bireysel tüketicilerin yurt dışından düşük bedelli ürünleri daha kolay temin edebilmesini sağlayan gümrüksüz alışveriş uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sona erdi. Alınan karar, hem bireysel tüketicileri hem de e-ticaret yoluyla yurt dışından alışveriş yapan milyonlarca kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor. Peki, Gümrüksüz alışveriş (30 Euro'luk gümrük muafiyeti) kalktı mı? Gümrüksüz alışveriş neden kaldırıldı? Ne zaman yürürlüğe girecek? Detaylar...

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ (30 EURO'LUK GÜMRÜK MUAFİYETİ) KALKTI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından bireysel olarak getirilen ve 30 euroya kadar olan eşyaların gümrüksüz olarak Türkiye'ye sokulmasına imkân tanıyan muafiyet kaldırıldı. Bu düzenleme, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun ilgili uygulama kararının 126. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıyla hayata geçirildi.

Bu değişiklikle birlikte, hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye'ye gönderilen ve ticari mahiyet taşımayan ürünlerde artık bedel sınırı gözetilmeksizin gümrük işlemi yapılması gerekecek. İstisnanın ortadan kalkması, bireysel tüketicilerin doğrudan gümrüksüz ürün getirme imkanını sona erdiriyor.

MEVCUT UYGULAMA NASILDI?

6 Ağustos 2024 itibarıyla bireysel yurt dışı alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü.

Aralık 2024'te alınan kararla birlikte, kargo ücretleri ürün bedeline dahil edilmişti.

Kargo dahil toplam tutarın 30 euroyu aşması halinde gümrük müşavirliği hizmeti zorunlu hale gelmişti.

Yeni karar ile bu uygulamaların tamamı hukuki dayanağını kaybetmiş oldu.

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ NEDEN KALDIRILDI?

Gümrüksüz alışveriş uygulamasının kaldırılması, uzun süredir kamuoyunda ve ilgili kurumların gündeminde yer alıyordu. Özellikle internet üzerinden yapılan yurt dışı alışverişlerin artması, mevcut muafiyetin kapsamı ve etkileri konusunda yeni değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Avrupa Birliği, 150 euroya kadar olan gümrük muafiyetini 2028 yılına kadar tamamen kaldırmayı gündemine almış durumda. Bu gelişme, üye ve aday ülkelerdeki gümrük politikalarının yeniden ele alınmasına neden oldu.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca, düzenleme yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu süre, mevcut sipariş süreçlerinin tamamlanabilmesi ve uygulamaya geçişin sağlanabilmesi amacıyla tanındı.