Göztepe Gaziantep FK maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Göztepe Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ?

Göztepe Gaziantep FK maçı 4-0'lık Gaziantep FK üstünlüğüyle devam ediyor.

GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

Göztepe Gaziantep FK maçını Bein Sports 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Göztepe Gaziantep FK maçı İzmir şehrinde bulunan Gürsel Aksel stadyumda oynanacak.