Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, ertelendi mi? GS Göztepe maçı neden ertelendi?

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programında yer alan Göztepe-Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili takvim değişikliğine gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun fikstürü nedeniyle maçın ileri bir tarihe bırakıldığını duyurdu.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta kapsamında Göztepe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Daha önce deplasmanda oynanması planlanan mücadele, lig takvimi ile Avrupa kupası programının çakışması nedeniyle planlanan tarihte oynanamayacak karşılaşmalar arasında yer aldı.

Federasyon tarafından yapılan bilgilendirmede, ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin daha sonra ilan edileceği bildirildi. Mart 2026 ortası itibarıyla çeşitli fikstür platformlarında karşılaşmanın planlanan tarihi "ertelenmiş" olarak yer alırken, resmi takvimin federasyon tarafından yapılacak yeni açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Karşılaşmanın ertelenmesine neden olan gelişmelerin başında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip Avrupa'da Juventus'u eleyerek bir üst tura yükseldi ve bu turdaki maç takvimi Süper Lig fikstürüyle aynı döneme denk geldi. Bu nedenle Göztepe deplasmanında oynanması planlanan mücadele programdan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off maçları nedeniyle Süper Lig'in 27. haftasını öne çekme kararı almıştı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maç yoğunluğu nedeniyle bazı karşılaşmaların aynı tarihlerde oynanması mümkün olmadı. Aynı dönemde Samsunspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları nedeniyle benzer bir erteleme yaşadığı bildirildi.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen karşılaşmaların hangi tarihte oynanacağına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklamadı. Federasyonun duyurusunda, ertelenen müsabakaların yeni tarihlerinin daha sonra ilan edileceği bilgisine yer verildi.

Mart 2026 ortası itibarıyla fikstür platformlarında Göztepe–Galatasaray karşılaşmasının planlanan tarihinin ertelendiği görülürken, yeni maç gününün açıklanması için federasyonun duyurusu bekleniyor. Karşılaşmanın, Şampiyonlar Ligi takviminin netleşmesi ve milli ara sonrasında uygun bir haftaya kaydırılması beklenen seçenekler arasında yer alıyor.