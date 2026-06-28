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Gazi Koşusu saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Gazi Koşusu saat kaçta, ne zaman başlayacak?
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Gazi Koşusu saat kaçta? Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen en özel organizasyonlar arasında yer alıyor. Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta belli oldu. 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen koşunun 100’üncüsü, İstanbul’da yarışseverlerle buluşacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği yarışta, bu yıl 22 safkan piste çıkacak. Peki, Gazi Koşusu 2026 saat kaçta? Detaylar...

Gazi Koşusu saat kaçta başlayacak? Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü için geri sayım başladı. Yarışseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda 22 safkan, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte mücadele edecek.

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü İstanbul’da yapılacak. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15’te başlayacak. Türk at yarışçılığının derbisi olarak bilinen koşuda, üç yaşlı safkan İngiliz tayları 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte yarışacak. Yarış hayatlarında yalnızca bir kez bu koşuya katılabilen tayların mücadele edeceği organizasyonda toplam 22 safkan start alacak.

Gazi Koşusu’nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak. Bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak duyurulurken, ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye ise 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi de eklenecek ve toplam ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak. Yarışseverler koşuyu Kanal D ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Gazi Koşusu nerede yapılacak?

Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü İstanbul’da, Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Koşu, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte düzenlenecek.

Gazi Koşusu’na kaç safkan katılacak?

Bu yılki Gazi Koşusu’na 22 safkan katılacak. Yarışta üç yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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