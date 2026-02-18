Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İtalya devi Juventus karşısında unutulmaz bir performansa imza attı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelede rakibini 5-2 mağlup ederek yalnızca skor üstünlüğü değil, psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. Bu zaferin anlamı yalnızca sportif değil. Aynı zamanda kulübün kasasına girecek milyonlarca euroluk potansiyel gelir açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray turu geçerse ne kadar gelir elde edecek? Detaylar...

GALATASARAY TURU GEÇMESİ HALİNDE NE KADAR GELİR ELDE EDECEK?

Galatasaray'ın Juventus'u elemesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde 11 milyon euro daha gelir elde edeceği netleşmiş durumda.

Sarı-kırmızılı kulüp, organizasyondan "ayak bastı parası" olarak 25 milyon 991 bin euro kazandı. Lig aşamasında oynanan maçlar ve play-off turuna yükselme primiyle birlikte toplam gelir 33 milyon 991 bin euroya ulaştı.

Juventus'un elenmesi durumunda eklenecek 11 milyon euro ile birlikte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirinin 44 milyon 991 bin euroya çıkması bekleniyor.

Bu rakam, kulübün Avrupa arenasındaki finansal sürdürülebilirliği açısından kritik bir eşik anlamına geliyor. Modern futbol ekonomisinde UEFA gelirleri, kulüplerin transfer politikalarından maaş bütçelerine kadar birçok stratejik kararı doğrudan etkiliyor.

Devler Ligi'nde Muhtemel Rakipler: İngiliz Sınavı Kapıda

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde son 16 turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de netleşti. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Liverpool veya Tottenham Hotspur ile eşleşecek.

Her iki takım da Avrupa tecrübesi ve fiziksel oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak Galatasaray'ın iç saha performansı, özellikle büyük takımlara karşı ortaya koyduğu direnç, olası eşleşmelerde umut verici bir tablo çiziyor.

İtalyanlara Karşı Yenilmezlik Serisi: 1963'ten Bu Yana Süren Güçlü İstatistik

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki 5-2'lik galibiyeti yalnızca güncel form grafiğinin değil, tarihsel istatistiklerin de bir yansıması niteliğinde.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde AC Milan'a 3-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın ardından Galatasaray, iç sahada İtalyan takımlarına karşı oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte:

9 galibiyet

4 beraberlik

elde eden Cimbom, söz konusu karşılaşmalarda 25 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Bu veriler, Juventus karşısındaki farklı galibiyetin tesadüf olmadığını ortaya koyuyor. Galatasaray, özellikle iç sahada İtalyan temsilcilerine karşı ciddi bir psikolojik üstünlük kurmuş durumda.