Uefa Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir geceye imza atan Galatasaray, play-off turu ilk maçında Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle Avrupa gündeminin zirvesine yerleşti. Rams Park'ta oynanan mücadelede ortaya koyduğu yüksek tempo, hücum etkinliği ve taktik disiplinle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Peki, Galatasaray turu geçerse kimle oynayacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki muhtemel rakipleri kim? Detaylar haberimizde.

RAMS PARK'TA TARİHİ GECE: ASLAN AVANTAJI KAPTI

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup ederek Avrupa kupalarındaki en çarpıcı galibiyetlerinden birini aldı. Rams Park'ta tribünlerin itici gücüyle sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, özellikle hücum hattındaki üretkenliğiyle öne çıktı.

Beş golle gelen bu farklı galibiyet, sadece skor avantajı anlamına gelmiyor; aynı zamanda psikolojik üstünlük ve oyun kontrolü açısından da ciddi bir avantaj sağlıyor. Teknik ekibin maç planı, hızlı kanat organizasyonları ve merkezdeki pres gücü, Juventus savunmasını zor durumda bıraktı.

RÖVANŞ TORİNO'DA

İkinci karşılaşma, Juventus'un evi olan Torino'da oynanacak. İtalyan temsilcisi, kendi sahasında erken bir gol bularak oyunun seyrini değiştirmek isteyecek. Ancak Galatasaray'ın üç farklı galibiyet avantajı, rövanş öncesi stratejik anlamda elini güçlendiriyor.

Sarı-kırmızılıların turu geçebilmesi için:

Her türlü galibiyet,

Beraberlik,

İki farklı mağlubiyet yeterli olacak. Üç farklı Juventus galibiyetinde ise uzatma ihtimali doğacak.

Torino'daki atmosferin baskılı geçmesi beklenirken, Galatasaray'ın kontrollü ve sabırlı bir oyun anlayışı benimsemesi sürpriz olmayacak.

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMLE OYNAYACAK?

Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde adını son 16 turuna yazdıracağı kesinleşecek. Turnuva formatına göre play-off turunu geçen takımlar, gruplarını lider tamamlayan ekiplerle eşleşiyor.

Bu senaryoda Galatasaray'ın karşısına çıkabilecek iki güçlü İngiliz temsilcisi bulunuyor:

Liverpool,

Tottenham Hotspur,

Kura çekimi sonucunda bu iki ekipten biriyle eşleşme ihtimali bulunuyor. Her iki takım da yüksek tempolu oyun yapısı, geniş kadro derinliği ve Avrupa tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Liverpool, özellikle ön alan baskısı ve hızlı hücum geçişleriyle bilinirken; Tottenham daha dengeli ve geçiş oyununa dayalı bir sistemle mücadele ediyor. Bu nedenle Galatasaray için her iki eşleşme de farklı taktiksel hazırlık gerektirecek.

Son 16 turunda muhtemel rakipler arasında yer alan Liverpool ve Tottenham, Avrupa arenasında ciddi tecrübeye sahip kulüpler.

Liverpool, geçmişte birçok kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış köklü bir kulüp olarak öne çıkıyor.

Tottenham ise son yıllarda Avrupa'da istikrarlı performans gösteren, fizik gücü yüksek bir kadroya sahip.