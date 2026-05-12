Galatasaray şampiyonluk kutlaması BİLET FİYATLARI 2026! GS kupa töreni biletleri ne kadar, nereden alınır?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları! Galatasaray’ın 15 Mayıs 2026 Cuma günü RAMS Park’ta gerçekleştireceği şampiyonluk kutlamasının bilet satış süreci başladı. GS şampiyonluk kutlaması ücretli mi, biletleri nereden alınır? Sarı kırmızılı taraftarlar, öncelikli satış kapsamında belirlenen saatler arasında passo.com.tr ve Passo uygulaması üzerinden bilet satın alabilecek.

Galatasaray, 15 Mayıs 2026 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta taraftarıyla birlikte şampiyonluk kutlaması düzenleyecek. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, öncelikli bilet satışlarının 12 Mayıs Salı günü saat 17.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

GS ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI 2026

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması için hazırlanan bilet kategorileri ve fiyatları belli oldu. Kulübün yaptığı açıklamaya göre saha içi paketi için belirlenen ücret 19 bin 50 TL olarak duyuruldu. Doğu Alt ve Batı Alt blok biletleri 1.905 TL’den satışa sunulurken, Doğu Üst ve Batı Üst blok fiyatları ise 500 TL olarak açıklandı. Kuzey ve Güney tribünlerinin alt ve üst bloklarında yer alan biletler için aynı fiyat tarifesi uygulanacağı bildirildi.

SAHA İÇİ PAKETİ - ?19.050,00

DOĞU ALT BLOKLAR - ?1.905,00

BATI ALT BLOKLAR - ?1.905,00

DOĞU ÜST BLOKLAR - ?500,00

BATI ÜST BLOKLAR - ?500,00

KUZEY ALT BLOKLAR - ?190,50

GÜNEY ALT BLOKLAR - ?190,50

KUZEY ÜST BLOKLAR - ?190,50

GÜNEY ÜST BLOKLAR - ?190,50

Şampiyonluk organizasyonu kapsamında en düşük ücretli biletlerin Kuzey Alt, Güney Alt, Kuzey Üst ve Güney Üst bloklarında yer aldığı açıklandı. Bu kategorilerdeki biletler 190,50 TL’den satışa çıkarıldı. Kulübün paylaştığı bilgilere göre tüm biletler passo.com.tr ve Passo uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Taraftarların bilet alım işlemleri öncesinde GSPlus uygulamasını indirmesi gerektiği de duyuruda yer aldı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, şampiyonluk kutlaması biletlerinin passo.com.tr internet sitesi ve Passo uygulaması üzerinden satın alınabileceği bildirildi. Taraftarların bilet alabilmesi için önce GSPlus uygulamasını indirmesi gerektiği belirtilirken, işlemlerin GS Passo Taraftar Kartı veya Passo üyeliğiyle gerçekleştirileceği aktarıldı. Öncelikli satış sürecinin ise 12 Mayıs Salı günü saat 17.00 ile 23.00 arasında yapılacağı duyuruldu.

Kulüp açıklamasında “Şampiyon Galatasaray, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05’te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta taraftarla şampiyonluk kutlaması düzenleyecektir” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında taraftarların GSPlus uygulamasını indirerek passo.com.tr ve Passo uygulaması üzerinden “Dört Dörtlük Gece” biletlerini satın alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşe Özdemir:

Tamam şampiyonluk kutlaması olsun da bu bilet fiyatları gerçekten aşırı. Alt bloklara 1905 lira veriyorsun, üst bloklara 500 veriyor. Cumhuriyet döneminde halkla kulüb arasında bu kadar uçurum yoktu. Spor ticarileştirildi, herkes para peşinde koşuyor. Maçlara gitmeyi sadece zenginler yapabilecek hale geldik.

Haber YorumlarıBurçin Meryem Zeybek:

Yahu bu saha içi paketi 19 bin liraya satıyorlar ama aslında bu organizasyonda kimler kaç para kazanıyo bunu hiç merak ettiniz mi arkadaşlar Kulüpte kim kararları alıyo anlaşılmıyo

Haber YorumlarıTuba Gül:

Bilet fiyatları çok yüksek bence ama neyse işte herkes böyle yapıyor galatasaraylılar gene ödüyor tabii RAMS Park'ın yapımında kaç milyar harcandığını hatırlıyor musunuz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

