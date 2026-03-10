Galatasaray - Liverpool maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu mu?
Galatasaray - Liverpool maç kadrosu! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Galatasaray Liverpool eksik, sakat ve cezalı oyunlar merak ediliyor. Galatasaray Liverpool 11'ler merakla bekleniyor. İşte Galatasaray - Liverpool maç kadrosu, muhtemel 11 ve detaylar...
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. İşte Galatasaray - Liverpool maç kadrosu...
GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ KADROSU
Galatasaray - Liverpool maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Liverpool maç kadroları ise şöyle:
Galatasaray: Uğurcan, Sacha Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szobozlai, Mac Alisster, Gravenberch, Salah, Ekitike, Gakpo.
Galatasaray'ın maç kadrosu:
Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan futbolcular şöyle:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey
Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina
Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.
Liverpool maç kadrosu:
Liverpool'un UEFA listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman
Savunma: Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Conor Bradley, Andy Robertson, Jaremie Frimpong
Orta saha: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch
Forvet: Alexander Isak, Muhammed Salah, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Rio Ngumoha.
Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.
Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.
Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.
Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.
Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.