Avrupa futbolunun en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olarak gösterilen Galatasaray ile Liverpool FC arasındaki karşılaşma, futbol kamuoyunda büyük bir heyecan yaratmış durumda. Özellikle Şampiyonlar Ligi atmosferinde oynanacak bu dev mücadele için sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konu ise maç biletlerinin satış durumu ve fiyatları. Peki, Galatasaray Liverpool maç bileti ne kadar, satışa çıktı mı? GS Liverpool maç bileti nereden alınır? Detaylar...

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşmanın biletleri için beklenen satış takvimi netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre biletler 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla sınırlı bir taraftar grubuna açılıyor.

İlk etapta satışa sunulacak biletler, GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için erişilebilir olacak. Bu sistem, kulübün son yıllarda yüksek talep gören maçlarda uyguladığı öncelikli satış modelinin bir devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Bilet satış sürecinin ikinci aşamasında ise kapsam genişliyor. 6 Mart 2026 Cuma günü saat 14.00'te bu kez GS logolu Passo Taraftar Kartı sahipleri için satış başlayacak. Böylece sarı-kırmızılı taraftarların daha geniş bir kesimi bilet satın alma fırsatı elde edecek.

Kulüp kaynaklarına göre satışların bu şekilde kademeli yapılmasının en önemli nedeni, yoğun talep nedeniyle oluşabilecek sistem yükünü azaltmak ve öncelikli taraftar gruplarına avantaj sağlamak. Önceki Avrupa maçlarında da benzer bir model uygulanmış ve biletlerin kısa sürede tükendiği görülmüştü.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Champions League atmosferinde oynanacak bu karşılaşma için bilet fiyatlarının yüksek talep nedeniyle geniş bir aralıkta olması bekleniyor. Kulüp tarafından resmi fiyat listesi henüz açıklanmasa da sektör kaynakları ve önceki maç verileri doğrultusunda tahmini fiyat aralıkları ortaya çıktı.

En üst kategoride yer alan VIP tribün biletlerinin 18.500 TL ile 22.000 TL arasında olması bekleniyor. Bu kategori, sahaya en yakın ve konforlu alanları kapsadığı için genellikle en yüksek fiyat bandında yer alıyor.

Bir alt segmentte bulunan 2. kategori tribün biletlerinin yaklaşık 12.000 TL seviyesinde satışa çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu bölüm, görüş açısı ve konum açısından en çok tercih edilen tribünlerden biri olarak biliniyor.

Orta segmentte yer alan 4. kategori tribün biletleri için yaklaşık 7.500 TL civarında bir fiyat beklentisi bulunuyor.

En uygun fiyatlı seçenek ise kale arkası tribünleri olacak. Taraftar atmosferinin en yoğun hissedildiği bu bölümlerde bilet fiyatlarının 1.850 TL ile 2.500 TL arasında olması öngörülüyor.

Bu rakamların şu aşamada kulüp tarafından açıklanan resmi fiyatlar olmadığı, ancak kulüp içi tahminler ve geçmiş Avrupa maçlarının fiyatlandırma politikası temel alınarak oluşturulduğu belirtiliyor.

GS LIVERPOOL MAÇ BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Galatasaray – Liverpool karşılaşmasının biletleri yalnızca resmi satış kanalları üzerinden satın alınabilecek. Kulüp yönetimi, güvenli satış ve karaborsa riskinin azaltılması amacıyla tüm işlemlerin dijital platformlar aracılığıyla yapılacağını duyurdu.

Buna göre biletler Passo mobil uygulaması ve passo.com.tr adresi üzerinden satışa sunulacak. Türkiye'de birçok futbol kulübünün bilet satışını yöneten Passo sistemi, kimlik doğrulaması ve taraftar kartı entegrasyonu sayesinde güvenli bir satış altyapısı sağlıyor.

Bilet satın alabilmek için taraftarların aktif bir Passolig hesabına sahip olması gerekiyor. Satışın açıldığı saatlerde yoğunluk yaşanabileceği için taraftarların hesap bilgilerini önceden kontrol etmeleri ve ödeme yöntemlerini hazır bulundurmaları öneriliyor.

Özellikle Avrupa kupası maçlarında biletlerin çok kısa sürede tükendiği bilindiğinden, öncelikli satış hakkına sahip taraftarların satış saatinde sisteme giriş yapmaları büyük önem taşıyor.