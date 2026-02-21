Galatasaray Konyaspor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Avrupa'da yazdığı destanla moral depolayan lider, şimdi gözünü lige çevirdi. Galatasaray, UEFA arenasında Juventus karşısında aldığı 5-2'lik tarihi galibiyetin ardından Trendyol Süper Lig'de hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. 23. hafta mücadelesinde rakip, zor günler geçiren Konya spor olacak. Peki, Galatasaray Konya spor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Konya spor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Detaylar...

GALATASARAY KONYASPOR CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Konyaspor–Galatasaray karşılaşması, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Mücadele, Konya temsilcisinin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Juventus karşısında elde ettiği görkemli galibiyetin ardından moral avantajını lige taşımak istiyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan lider, Konya deplasmanında kazanarak serisini sürdürmenin peşinde.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar için resmi yayıncı platform üzerinden naklen yayın yapılacak. Yayın öncesi analizler ve maç sonu değerlendirmeleriyle kapsamlı bir futbol akşamı yaşanacak.

GALATASARAY KONYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor–Galatasaray maçını canlı takip etmek isteyenler için resmi yayın adresi belli oldu. Mücadele, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports platformu üzerinden ekranlara gelecek.

Canlı yayına:

Televizyon üzerinden beIN Sports aboneliği ile

Dijital platform aracılığıyla mobil cihaz, tablet ve bilgisayar üzerinden

Yayıncı kuruluşun resmi uygulaması ve internet sitesi aracılığıyla erişim sağlanabilecek.

Ayrıca maçın anlık gelişmeleri, ilk 11'ler, istatistikler ve canlı anlatım detayları spor servisleri üzerinden takip edilebilecek. Taraftarlar, karşılaşmayı hem görsel yayınla hem de yazılı canlı anlatım seçenekleriyle anbean izleyebilecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de yayın kanalı. Konyaspor–Galatasaray karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

GALATASARAY KONYASPOR SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Konyaspor–Galatasaray mücadelesi, 21 Şubat Cumartesi günü 20.00'da gerçekleştirilecek.