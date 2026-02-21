Haberler

Galatasaray Konyaspor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Galatasaray Konyaspor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de heyecan dorukta! Avrupa sahnesinde Juventus karşısında elde ettiği tarihi 5-2'lik galibiyetle adını "Avrupa Fatihi" olarak yazdıran Galatasaray, rotasını yeniden lig mücadelesine çevirdi. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak lider ekip, şampiyonluk yolunda hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Konyaspor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Detaylar haberimizde.

Avrupa'da yazdığı destanla moral depolayan lider, şimdi gözünü lige çevirdi. Galatasaray, UEFA arenasında Juventus karşısında aldığı 5-2'lik tarihi galibiyetin ardından Trendyol Süper Lig'de hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. 23. hafta mücadelesinde rakip, zor günler geçiren Konya spor olacak. Peki, Galatasaray Konya spor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Konya spor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Detaylar...

GALATASARAY KONYASPOR CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Konyaspor–Galatasaray karşılaşması, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Mücadele, Konya temsilcisinin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Juventus karşısında elde ettiği görkemli galibiyetin ardından moral avantajını lige taşımak istiyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan lider, Konya deplasmanında kazanarak serisini sürdürmenin peşinde.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar için resmi yayıncı platform üzerinden naklen yayın yapılacak. Yayın öncesi analizler ve maç sonu değerlendirmeleriyle kapsamlı bir futbol akşamı yaşanacak.

Galatasaray Konyaspor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

GALATASARAY KONYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor–Galatasaray maçını canlı takip etmek isteyenler için resmi yayın adresi belli oldu. Mücadele, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports platformu üzerinden ekranlara gelecek.

Canlı yayına:

Televizyon üzerinden beIN Sports aboneliği ile

Dijital platform aracılığıyla mobil cihaz, tablet ve bilgisayar üzerinden

Yayıncı kuruluşun resmi uygulaması ve internet sitesi aracılığıyla erişim sağlanabilecek.

Ayrıca maçın anlık gelişmeleri, ilk 11'ler, istatistikler ve canlı anlatım detayları spor servisleri üzerinden takip edilebilecek. Taraftarlar, karşılaşmayı hem görsel yayınla hem de yazılı canlı anlatım seçenekleriyle anbean izleyebilecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de yayın kanalı. Konyaspor–Galatasaray karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

GALATASARAY KONYASPOR SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Konyaspor–Galatasaray mücadelesi, 21 Şubat Cumartesi günü 20.00'da gerçekleştirilecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum

Savunma bakanı, spor salonunda şova kalktı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Hull City'nin çöküşü sürüyor

Acun'a kötü haberler üst üste
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"