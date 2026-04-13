Galatasaray Kocaelispor MAÇ ÖZET İZLE! Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında lider Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanan mücadele, tempolu anlara sahne olurken taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. Zirve yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray Kocaelispor maç özeti izle! Detaylar...

Maçın ilk bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, kanat organizasyonlarıyla etkili olmaya çalıştı. Konuk ekip ise daha çok hızlı hücumlarla gol aradı. İlk yarının ortalarında gelen gol, tribünleri ayağa kaldırsa da ikinci yarıda Kocaelispor’un direnci skora denge getirdi.

Karşılaşmanın kırılma anları özellikle ikinci yarıda yaşanırken, iki takım da galibiyet için önemli fırsatlar yakaladı ancak sonuç değişmedi. Mücadele, hem taktik savaş hem de bireysel performanslar açısından dikkat çekici detaylar barındırdı.

GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşma 1-1 sona erdi. Galatasaray’ın golü 30. dakikada Leroy Sané’den gelirken, Kocaelispor’un eşitlik sayısını 72. dakikada Bruno Petkovic kaydetti.

İlk golde sol kanattan gelişen atakta yapılan ortayı iyi değerlendiren Sané, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Bu gol, Galatasaray’ın ilk yarıdaki üstün oyununu da skora yansıttı.

İkinci yarıda ise Kocaelispor oyuna daha fazla ortak oldu. 72. dakikada gelişen organize atakta topuk pasıyla şekillenen pozisyonda Petkovic, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇ ÖZET İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

MAÇIN DETAYLI ANALİZİ

Galatasaray, maçın özellikle ilk yarısında topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Orta sahada kurulan pas bağlantılarıyla rakip yarı sahada baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, kanatlardan geliştirdiği ataklarla gol aradı. Savunmada ise kontrollü bir yapı sergiledi.

Kocaelispor ise daha dengeli ve sabırlı bir oyun planıyla sahadaydı. İlk yarıda savunma güvenliğini ön planda tutan konuk ekip, ikinci yarıda daha cesur bir oyun ortaya koydu. Özellikle hücum geçişlerinde yakaladığı fırsatlar, beraberlik golünün habercisi oldu.

Maçın dikkat çeken isimlerinden biri kaleci performanslarıydı. Her iki takımın file bekçileri de kritik kurtarışlara imza atarak skorun değişmesini engelledi.

PUAN DURUMUNA ETKİSİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 68’e yükseltti ancak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. En yakın takipçisiyle arasındaki puan farkı 2’ye indi. Kocaelispor ise deplasmandan aldığı 1 puanla hanesine önemli bir katkı yaparak 35 puana ulaştı.

SONRAKİ HAFTA PROGRAMI

Galatasaray, ligin 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini korumak adına bu maçta mutlak galibiyet hedefleyecek.

Kocaelispor ise kendi sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Alınan beraberliğin moraliyle sahaya çıkacak olan ekip, iç sahada galibiyet arayacak.