Haberler

Galatasaray kalan maçları! 2026 Süper Lig Galatasaray'ın kalan maçları kimlerle, ne zaman?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray kalan maçları! Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun son haftalarına girilirken, şampiyonluk yarışında kritik bir dönemece giriliyor. Galatasaray kalan maçları 2026! Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kalan fikstürleri, özellikle 26 Nisan’daki derbiyle birlikte yarışın yönünü doğrudan etkileyecek bir tablo ortaya koyuyor. İşte Galatasaray'ın kalan Süper Lig maçları!

Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken gözler zirve yarışına çevrildi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maç programı, şampiyonluk mücadelesinde belirleyici olacak.

GALATASARAY KALAN MAÇLARI

Galatasaray, ligin son 5 haftasına deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. 18 Nisan 2026 tarihinde oynanacak bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip, sezonun en kritik haftasına girecek ve 26 Nisan’da sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.  

Derbinin ardından Galatasaray, 3 Mayıs 2026’da Samsunspor deplasmanına çıkacak. Ligin son iki haftasında ise iç sahada Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, sezonu 17 Mayıs 2026’da Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak. 

Galatasaray'ın kalan maçları:

Gençlerbirliği (D) – 18 Nisan 2026

Fenerbahçe (İ) – 26 Nisan 2026

Samsunspor (D) – 3 Mayıs 2026

Antalyaspor (İ) – 10 Mayıs 2026

Kasımpaşa (D) – 17 Mayıs 2026

GALATASARAY KALAN MAÇLARI SÜPER LİG 2026

Sezonun son iki haftasında Galatasaray, 10 Mayıs 2026’da sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin son haftasında ise 17 Mayıs 2026 tarihinde Kasımpaşa deplasmanında sezonu tamamlayacak. Bu karşılaşmalarla birlikte sarı-kırmızılı ekip, toplamda 5 maçlık bir periyotta sezonun son bölümünü tamamlamış olacak.

 

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

