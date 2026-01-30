Haberler

Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray'ın rakibi Juventus mu, Atletico Madrid mi?

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler play-off turu kura çekimine çevrildi. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yoluna devam etmek isteyen takımlar için bugün kritik bir eşik aşılacak. Temsilcimiz Galatasaray da bu kritik kura çekiminde kaderini belirleyecek eşleşmeyi bekliyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray'ın rakibi Juventus mu, Atletico Madrid mi? Detaylar...

Uefa Şampiyonlar Ligi kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak organizasyon, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Avrupa futbol kamuoyunun yakından takip edeceği kura çekimi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını netleştirecek. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray'ın rakibi Juventus mu, Atletico Madrid mi? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY'IN AVRUPA SERÜVENİNDE GELİNEN NOKTA

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşamasında mücadele eden Galatasaray, zorlu fikstürün ardından aşamayı 20. sırada tamamladı. Temsilcimiz, son maçında Manchester City deplasmanından puansız ayrılarak play-off hattında yer aldı.

Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbon ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off potasında ise Avrupa'nın dev kulüpleri yer aldı. Real Madrid'in Benfica deplasmanında yaşadığı dramatik mağlubiyet, bu turun ne denli çetin geçeceğinin önemli göstergelerinden biri oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da ikinci maç Torino'da oynanacak.

GALATASARAY'IN RAKİBİ JUVENTUS MU ATLETICO MADRID MI?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu. Kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, Juventus ile eşleşti. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat'ta oynanacak.

PLAY-OFF TAKVİMİ VE MAÇ TARİHLERİ NETLEŞTİ

UEFA tarafından açıklanan takvime göre Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek.

İki ayaklı eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından kazanan ekipler, adlarını Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray için bu süreç, sezonun en belirleyici virajlarından biri olarak öne çıkıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
