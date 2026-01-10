Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme:
Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri yeniden sahne alıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev final öncesinde gözler maç takvimine çevrildi. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda?

Türk futbolunda heyecanı zirveye taşıyan büyük derbi için geri sayım başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı bu kritik karşılaşma öncesinde, futbolseverler maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal konusunda net bilgi arayışına girdi. Süper Kupa finaline sahne olacak bu özel geceye dair tüm detaylar merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Dev derbiye İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 18.45 olarak belirlendi. İlk düdük, hakem Halil Umut Meler yönetiminde bu saatte çalacak.

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finali, futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Mücadele şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

DERBİNİN SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

Evet, derbinin başlama saatinde değişikliğe gidildi. Maçın daha önce 20.30'da başlaması planlanıyordu.

DERBİNİN SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre saat değişikliğinin nedeni, İstanbul Valiliği'nin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı oldu. Olası olumsuz hava koşulları ve güvenlik tedbirleri göz önünde bulundurularak karşılaşma 18.45'e çekildi.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
