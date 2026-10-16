Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi değişti mi?

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihine ilişkin iddia, sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Ancak şu an için açıklanan resmi maç programında herhangi bir değişiklik bulunmuyor ve karşılaşma takvimde 26 Ekim Pazartesi günü yer alıyor. Derbinin pazar gününe alınıp alınmayacağı, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olası bir açıklamayla netlik kazanacak. Derbi pazar günü mü oynanacak? Tüm detaylar haberimizde…

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihinde şu an için resmi bir değişiklik bulunmuyor. Açıklanan maç programına göre ezeli rakipler 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Derbinin 25 Ekim Pazar gününe alındığına ilişkin yeni bir resmi duyuru yapılmadı.

DERBİNİN PAZAR GÜNÜNE ALINACAĞI İDDİASI

Spor yorumcusu Ersin Düzen, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bir gün öne çekilerek 25 Ekim Pazar günü oynanabileceğini öne sürdü. Düzen, karşılaşmanın pazartesi günü oynanacağına dair resmi bir açıklama yapıldığını hatırlatarak, derbinin pazar gününe alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Düzen'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

RESMİ PROGRAMDA 26 EKİM GÖRÜNÜYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı maç programında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hâlâ 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da yer alıyor. Fikstürde olası bir değişiklik yapılması halinde yeni tarih ve saat, federasyon tarafından resmi olarak duyurulacak. Bu nedenle taraftarların resmi açıklamayı beklemesi ve doğrulanmamış iddialara göre plan yapmaması önem taşıyor.

DERBİ TARİHİ NEDEN DEĞİŞEBİLİR?

Derbinin tarihinin neden değişebileceğine ilişkin resmi bir gerekçe açıklanmadı. Süper Lig'de maç tarihleri, takımların Avrupa kupalarındaki programları, güvenlik değerlendirmeleri ve yayın planlaması gibi farklı etkenler göz önünde bulundurularak zaman zaman güncellenebiliyor. Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili olası değişikliğin nedeni de federasyonun yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

FENERBAHÇE DERBİYE ZOR BİR HAFTANIN ARDINDAN ÇIKACAK

Fenerbahçe, derbi öncesinde yoğun ve zorlu bir takvimle karşı karşıya. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup olmasının ardından Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Ağır yenilginin ardından teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik tepkiler de derbi öncesinde gündemdeki yerini koruyor.

SON DERBİDE GALATASARAY KAZANMIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de en son 26 Nisan 2026'da karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı derbide bu üstünlüğünü sürdürmeyi hedeflerken, Fenerbahçe ise ezeli rakibi karşısında kötü gidişata son vermenin peşinde.

DERBİ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı derbi, sarı-kırmızılıların iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve hakem ataması, maç tarihine yaklaşılırken açıklanacak.

DERBİ TARİHİNE İLİŞKİN GELİŞMELER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihine ilişkin olası değişiklikler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Taraftarlar ayrıca iki kulübün resmi açıklamalarını da takip edebilir.