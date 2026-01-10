Haberler

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş basketbol saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en çok konuşulacak randevularından biri için nefesler tutuldu. Ezeli rekabet bu kez parkede sahne alırken, gözler Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş basketbol saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol tutkunlarının takvimine kırmızı kalemle not ettiği derbi için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde rekabetin dozu yeniden yükselirken, Galatasaray ile Beşiktaş bu kez parkede kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak basketbol derbisi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, yapılan saat değişikliği sonrası saat 13.00'te başlayacak.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev derbi, basketbolseverler tarafından beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ BASKET MAÇININ SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Maçın başlangıç saati, güvenlik önlemleri kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda değiştirildi. İlk olarak 15.30'da oynanması planlanan mücadele, alınan karar doğrultusunda 13.00'e çekildi.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
