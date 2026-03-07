Galatasaray - Beşiktaş maçı ilk 11'ler açıklandı: Galatasaray - Beşiktaş maçında hangi futbolcular oynayacak?

Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu dev derbi öncesi tüm gözler açıklanan kadrolara çevrildi. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadelede teknik direktörlerin hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği büyük merak konusu oldu. Taraftarlar ise derbide sahaya çıkacak oyuncuları öğrenmek için kadroları araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DERBİ SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalarken VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin-Murillo-Agbadou-Uduokhai-Rıdvan-Asllani-Ndidi-Orkun-Cerny-Olaitan-Oh.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure derbide forma giyemeyecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray ise kritik derbiye tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin de teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde oynayabilecek durumda olduğu belirtildi.

GALATASARAY ZİRVEDE

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 58 puan topladı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 46 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbi ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.