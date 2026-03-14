Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu

Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu! Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, bugün deplasmanda lider Galatasaray ile mücadele edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Galatasaray - Başakşehir muhtemel 11, maç kadrosu ve detaylar...

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek. İşte Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Başakşehir maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle bugünkü RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, bugün eski takımının karşısında maça çıkamayacak.

Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.

Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı bugünkü müsabakada görev yapamayacak.

