Galatasaray - Atletico Madrid muhtemel 11'ler! GS Atletico Madrid maçında kimler eksik? Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dev bir sınava çıkıyor! Galatasaray daha önce 6 kez karşılaştığı İspanyol devini ise henüz mağlup edemedi. Peki, Atletico Madrid karşısında Sarı-Kırmızılılar sahaya hangi 11 ile çıkacak ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Osimhen sahada olacak mı? GS Atletico Madrid maçında kimler eksik? İşte maç öncesi eksik oyuncular ve muhtemel 11'lerle ilgili tüm detaylar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev bir mücadeleye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü santrforu Osimhen'in uzun bir aradan sonra sahalara dönmesiyle sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid karşısında sahada güçlü bir kadro ile yer alacak. Peki, Galatasaray ve Atletico Madrid'in muhtemel 11'leri nasıl görünüyor? Hangi oyuncular eksik? İşte tüm detaylar.

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray teknik direktörü, Osimhen'in dönüşüyle birlikte hücum hattında önemli bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın Atletico Madrid karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren

Orta saha: Torreira, Lemina, Sane

Hücum: Yunus, Barış, Osimhen

Atletico Madrid cephesinde ise Diego Simeone'nin sahaya sürmesi muhtemel 11 şöyle:

Kaleci: Oblak

Defans: Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente

Orta saha: Koke, Barrios, A. Baena

Hücum: G. Simeone, Alvarez, Sörloth

Her iki takım da lig ve Avrupa'daki tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda eksik kalan gol gücünü bu maçta yeniden kazanmayı hedefliyor.

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray, son dönemde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bazı yıldızlarını kaybetmişti. Ancak Atletico Madrid karşısında takımın eksiksiz bir kadroyla sahada olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Osimhen'in dönüşü, Galatasaray'ın hücum hattında büyük bir güç katacak.

Eksik oyuncu bilgileri özel olarak açıklanmasa da, 39 günlük aradan sonra sahaya çıkacak Osimhen'in bulunması, takımın eksik yönlerini kapatacak kritik bir detay olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI İLK 11'DE Mİ?

Osimhen, 13 Aralık 2025'te Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maçtan sonra uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yıldız golcü, tam 6 resmi karşılaşmayı kaçırdı.

Şimdi ise Galatasaray teknik ekibi, Osimhen'i Atletico Madrid karşısında ilk 11'de başlatmayı planlıyor. 27 yaşındaki santrforun sahaya dönmesi, Galatasaray'ın hücum planlarını doğrudan etkileyen en önemli gelişme olarak dikkat çekiyor. Takımın gol yollarındaki etkinliği ve hücum çeşitliliği, Osimhen'in sahaya çıkmasıyla yeniden artacak.

