Galatasaray 3-1 yenilirse eleniyor mu (Juventus Galatasaray )?

Galatasaray – Juventus maçı öncesi tüm gözler dev karşılaşmaya çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus'a karşı 3-1 yenilirse Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor mu sorusu gündemde. İşte Galatasaray'ın olası sonuçlara göre Avrupa'daki kaderini belirleyecek kritik detaylar ve maç analizi.

GALATASARAY JUVENTUS'A 3-1 YENİLİRSE NE OLUR?

İlk maçta Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük bir avantaj sağladı. Rövanşta 3-1 yenilmesi durumunda toplam skor 6-5 Galatasaray üstünlüğü oluyor ve turu Galatasaray geçiyor.

GALATASARAY JUVENTUS'A 3-1 YENİLİRSE DURUM NASIL OLUR?

Rövanşta Juventus 3-1 galip gelirse toplam skor 6-5 Galatasaray lehine olur. Bu senaryoda da tur Galatasaray'ın olur. Yani 3-1'lik bir yenilgi doğrudan eleme anlamına gelmez.

GALATASARAY JUVENTUS'A 3-0 YENİLİRSE NE OLUR?

3-0'lık bir mağlubiyet, toplam skoru 5-5'e eşitler ve maç uzatmalara gider. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa turu penaltılar belirler. Bu nedenle 3-0 yenilgi de doğrudan elenme anlamına gelmez.

GALATASARAY KAÇ FARKLI YENİLİRSE ELENİR?

Net tablo şöyle:

• Galibiyet veya beraberlikte Galatasaray turu geçer.

• 1 veya 2 farklı mağlubiyet turu etkilemez.

• 3 farklı yenilgi uzatmalara götürür.

• 4 veya daha farklı farkla yenilgi ise eleme anlamına gelir.

Örnek skorlar: 4-0, 4-1 veya 5-1 gibi sonuçlar Juventus'a turu getirir.

JUVENTUS KAÇ GOL ATARSA TURU GEÇER?

Galatasaray'ın turu geçmesi için yenilmemesi yeterli. Sarı-kırmızılı ekibin elenmesi için Juventus'un rövanşta en az 4 farklı galibiyet alması gerekir.

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞİR?

Galatasaray, Juventus'u elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İngiltere'den Liverpool veya Tottenham ile karşılaşabilir. Kesin eşleşme, kura çekimi sonrası netleşecek.

GALATASARAY'IN OLASI SENARYOLARI

• 2-0 yenilirse: Toplam skor 5-4 Galatasaray lehine, turu geçer.

• 3-1 yenilirse: Toplam skor 6-5 Galatasaray lehine, turu geçer.

• 3-0 yenilirse: Skor eşitlenir, maç uzatmalara gider.

• Kaç farklı yenilirse elenir: 4 veya daha fazla farkla yenilirse.

• Juventus kaç gol atarsa turu geçer: En az 4 farklı galibiyet alması gerekir.