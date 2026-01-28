Galatasaray 11'i! UEFA Esame Listesi Manchester City Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? M City GS maç kadrosu ilk 11!

Manchester City Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Manchester City Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Manchester City Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Manchester City - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Manchester City Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun yarınki maçla kadroya dönmesi bekleniyor. İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği yarınki karşılaşmada oynayamayacak.