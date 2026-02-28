Haberler

Galatasaray 11'i! TFF esame listesi Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS Alanya maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray 11'i! TFF esame listesi Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS Alanya maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu! Galatasaray Alanyaspor 11'ler! GS Alanyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Alanyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Galatasaray Alanyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Alanyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Alanyaspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray 11: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Lang, Osimhen.

Alanyaspor 11: Victor, Hadergonaj, Aliti, Ümit, Lima, Ruan, Makouta, Elia, Janvier, Hwang, Mounie.

Galatasaray 11'i! TFF esame listesi Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS Alanya maç kadrosu ilk 11!

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor bu akşam saat 20.00'de Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş