Galatasaray 11'i! TFF esame listesi Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS Alanya maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Alanyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Alanyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Alanyaspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray 11: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Lang, Osimhen.

Alanyaspor 11: Victor, Hadergonaj, Aliti, Ümit, Lima, Ruan, Makouta, Elia, Janvier, Hwang, Mounie.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor bu akşam saat 20.00'de Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.