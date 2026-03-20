Türk futbolu, Ramazan Bayramı tatili sırasında yaşanan trajik bir kayıpla sarsıldı. 21 yaşındaki genç yetenek Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kubilay Kaan Kundakçı neden öldü? Detaylar...

FUTBOLCU KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI KİMDİR?

Kubilay Kaan Kundakçı, Türk futbolunun genç yeteneklerinden biri olarak tanınıyordu. 21 yaşında genç yaşına rağmen profesyonel futbol kariyerine Kars 36 Spor kulübünde devam ediyordu. Futbolculuk kariyerinde gösterdiği performans ve sahadaki disipliniyle takımının önemli oyuncuları arasında yer alıyordu. Özellikle orta saha ve hücum bölgelerinde oynayan Kundakçı, kısa sürede spor camiasının dikkatini çekmişti.

Kars 36 Spor Kulübü, genç oyunculara verdiği önemle bilinen bir kulüp olarak, Kundakçı'nın yeteneğini destekleyerek profesyonel kariyerinde yükselmesine katkı sağladı. Genç futbolcunun gelişimi ve sahadaki başarısı, kulüp tarafından da takdir ediliyordu.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI KAÇ YAŞINDA?

Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatı maalesef çok genç yaşta sona erdi. 21 yaşında olan futbolcu, kariyerinin en parlak döneminde silahlı bir saldırıya maruz kalarak hayatını kaybetti. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen futboldaki potansiyeli ve saha içi performansıyla adından söz ettiriyordu.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI NERELİ?

Kubilay Kaan Kundakçı, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yetenekli futbolcular yetiştiren Kars 36 Spor kulübünde forma giyiyordu. Kulüp ve ailesi tarafından yapılan açıklamalara göre, Kundakçı'nın kökeni ve nereli olduğu konusunda net bilgiler paylaşılmıştır; genç futbolcu, Kars iline bağlı olarak yetişmiş ve burada futbol hayatına başlamıştır.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Kubilay Kaan Kundakçı'nın trajik ölümü, futbol camiasında büyük bir şok etkisi yarattı. Ramazan Bayramı tatili sırasında İstanbul'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucu Kundakçı hayatını kaybetti. Olay, genç futbolcunun ailesi, kulübü ve spor camiasını derinden üzdü.

Kars 36 Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, ailesi başta olmak üzere spor camiasının büyük üzüntü yaşadığı vurgulandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç futbolcunun ölümü, hem Türk futbolu hem de Kars 36 Spor camiası için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Kundakçı, sahada sergilediği yetenek ve disipliniyle hatırlanacak.