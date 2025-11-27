Fred neden yok, Ferencvaros maçında neden oynamıyor?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, maç öncesinde birçok oyuncusundan yoksun şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

FRED NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, Ferencvaros karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu, cezalı olması sebebiyle teknik direktör Domenico Tedesco'nun maç kadrosunda yer alamayacak. Bu nedenle orta sahadaki alternatiflerde daralma oluşurken, Fred'in yokluğunda Edson Alvarez ve Marco Asensio'nun merkezde değerlendirilmesi planlanıyor.

Orta sahadaki eksiklerin artması, Fred'in yokluğunun daha da belirgin hale gelmesine yol açtı. Takımdaki diğer cezalı ve sakat oyuncularla birlikte merkezde önemli bir boşluk oluştu. Tedesco'nun bu bölgeyi farklı isimlerle tamamlaması beklenirken, Fred Rodrigues'in cezası nedeniyle Ferencvaros maçını tribünden takip edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de cezalı oyuncular Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues maç kadrosunda yer alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri süren Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek. Avrupa listesinde bulunmayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş da mücadelede görev yapamayacak oyuncular arasında yer alıyor.

Ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da oynayamayacak. Yeni UEFA listesine dahil edilen Levent Mercan, Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı nedeniyle listeye eklenmiş durumda ve teknik direktörün görev vermesi halinde forma şansı bulabilecek. Savunmada yaşanan eksiklikler nedeniyle Milan Skriniar'ın yanında Yiğit Efe Demir'in görev yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşması Chobani Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Adrian Cordero görev yapacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda mağlup olduktan sonra evinde Nice ve Stuttgart'ı yenerek puan toplamıştı. Deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta 7 puana ulaşarak sıralamada 15. sırada bulunuyor. Konuk ekip Ferencvaros ise 10 puanla 3. basamakta yer alıyor.