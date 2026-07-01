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Fransa İsveç maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fransa İsveç golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fransa İsveç maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fransa İsveç golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Fransa İsveç Dünya Kupası maçı kaç kaç? Fransa İsveç kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Fransa İsveç canlı maç anlatımı ve Fransa İsveç kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Fransa İsveç kaç kaç? Fransa İsveç canlı maç anlatımı ve Fransa İsveç kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FRANSA İSVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ?

Fransa İsveç maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FRANSA İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

Fransa İsveç maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa İsveç maçı bu akşam saat 00.00 itibariyle başlayacak.

FRANSA İSVEÇ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fransa İsveç maçı East Rutherford'da, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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