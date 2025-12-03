FORD OTOSAN (FROTO) TEMETTÜ 2025: FROTO Ford Otosan ne zaman temettü verecek, ne kadar temettü dağıtacak?

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO), yatırımcılarını memnun edecek bir temettü açıklamasıyla gündemde. Şirket, 2025 yılı ikinci temettü sürecine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Peki, FROTO Ford Otosan ne zaman temettü verecek, ne kadar temettü dağıtacak? Ford Otosan temettü detayları haberimizde!

FROTO FORD OTOSAN NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

Ford Otosan (FROTO), 2025 yılı temettü ödemesi için tarihleri resmi olarak açıkladı. Şirketin belirlediği kâr payı ödeme tarihi 3 Aralık 2025 olarak duyuruldu. Temettü ödemeleri, kaydileştirme esaslarına uygun şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu tarih itibarıyla yatırımcılar temettü haklarını kullanabilecek.

Ford Otosan'ın temettü takvimi, şirketin finansal istikrarını ve yatırımcı odaklı yaklaşımını gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, bu tarihe kadar hisse alımı yaparak temettü haklarından faydalanma fırsatı bulabilir.

FROTO NE KADAR TEMETTÜ DAĞITACAK?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan (FROTO) hisse başına net 5,14 TL temettü dağıtacak. Bu rakam, şirketin kâr dağıtım politikasındaki istikrarı ve güçlü finansal performansını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ford Otosan, otomotiv sektöründe lider konumunu sürdürürken, temettü ödemeleriyle yatırımcılarına değer yaratmayı sürdürüyor. 2025 yılı temettü süreci, hisse sahipleri tarafından yakından takip ediliyor ve şirketin piyasa itibarı açısından da önemli bir göstergedir.