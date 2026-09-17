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Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer, sanatçının Ayla Göksel ile evliliğinden dünyaya geldi. Can Göçer, eğitim hayatını yurt dışında sürdürdü. University College London'da (UCL) Ekonomi ve Politika eğitimi alan Göçer, lisans eğitimini "First-Class Honours" derecesiyle tamamladı. Can Göçer'in eğitim hayatı ve üniversite yıllarında edindiği iş deneyimleri, son dönemde hakkında merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Peki, Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer kimdir, annesi kim? Can Göçer kaç yaşında, ne mezunu, ne iş yapıyor? Detaylar...

FERHAT GÖÇER'İN OĞLU CAN GÖÇER KİMDİR?

Can Göçer, şarkıcı Ferhat Göçer ile Ayla Göksel'in 2001-2008 yılları arasındaki evliliğinden dünyaya gelen oğludur. 2006 doğumlu olan Can Göçer, eğitim hayatını İngiltere'de sürdürdü.

Göçer, University College London'da (UCL) Ekonomi ve Politika eğitimi aldı. Lisans eğitimini "First-Class Honours" derecesiyle tamamlayan Can Göçer'in eğitim hayatı, 2026 yılında mezuniyet haberinin gündeme gelmesiyle yeniden merak konusu oldu.

Ferhat Göçer de oğlunun mezuniyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Can Göçer'in UCL'deki eğitimini başarıyla tamamlaması, gündeme gelmesinin temel nedeni oldu.

EĞİTİM HAYATI

Can Göçer, University College London'da Ekonomi ve Politika alanında eğitim gördü. Lisans programını "First-Class Honours" derecesiyle tamamladı.

UCL'nin kendi açıklamasına göre İngiltere'deki lisans onur derecelendirmesinde "First-Class Honours", en yüksek onur derecesini ifade ediyor.

Can Göçer'in eğitim gördüğü UCL'de ekonomi, politika ve farklı sosyal bilim alanlarını kapsayan lisans programları bulunuyor. Ancak Can Göçer'in aldığı eğitime ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerde bölüm, Ekonomi ve Politika olarak ifade ediliyor.

CAN GÖÇER KAÇ YAŞINDA?

Can Göçer 2006 doğumludur.

CAN GÖÇER NE MEZUNU?

Can Göçer, University College London'da (UCL) Ekonomi ve Politika eğitimi aldı. Lisans eğitimini "First-Class Honours" derecesiyle tamamladı.

UCL'nin açıkladığı İngiliz lisans onur derecesi sisteminde First-Class Honours, en yüksek onur derecesi olarak tanımlanıyor. Bu nedenle Can Göçer'in UCL'deki lisans eğitimini bu dereceyle tamamladığı bilgisi, mezuniyet haberlerinde özellikle öne çıkarıldı.

Can Göçer'in eğitim hayatıyla ilgili kamuoyuna yansıyan temel bilgi, Ekonomi ve Politika alanındaki lisans eğitimini UCL'de tamamlamış olmasıdır.

CAN GÖÇER NE İŞ YAPIYOR?

Can Göçer'in henüz tam zamanlı ve kalıcı bir mesleki pozisyona geçtiğine ilişkin kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.

Bununla birlikte eğitim hayatı sırasında iş dünyasında farklı deneyimler edindiği görülüyor. Kamuya açık profesyonel profilindeki bilgilere göre Göçer, yönetim danışmanlığı şirketlerinden Bain & Company'nin İstanbul ofisinde deneyim kazandı.

Can Göçer'in Londra ve İstanbul'da farklı çalışma ve staj deneyimleri de bulunuyor. Bu bilgiler doğrultusunda eğitim ve kariyer çizgisinin ekonomi, işletme ve danışmanlık alanlarında şekillendiği görülüyor.

Ancak mevcut bilgiler, Can Göçer'in eğitim hayatı sonrasında belirli bir şirkette kalıcı ve tam zamanlı bir görev üstlendiğini ortaya koymuyor. Bu nedenle mesleği veya mevcut görevine ilişkin kesin bir unvan vermek doğru değildir.

CAN GÖÇER ANNESİ KİM?

Can Göçer'in annesi Ayla Göksel'dir.

Ferhat Göçer, 2001-2008 yılları arasında Ayla Göksel ile evlilik yaşamıştı. Bu evlilikten Can Göçer dünyaya geldi.