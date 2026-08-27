Ferençvaroş Trabzonspor CANLI izle! Ferençvaroş Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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FERENÇVAROŞ - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

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FERENÇVAROŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ferençvaroş Trabzonspor maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FERENÇVAROŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ferençvaroş Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

FERENÇVAROŞ TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Ferençvaroş Trabzonspor maçı Budapeste şehrinde bulunan Groupama Arena isimli stadyumda oynanacak.