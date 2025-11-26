UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olarak dikkatleri üzerine çeken Ferencváros, Macar futbolunun en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe ile karşılaşacak olması, Ferencváros'u yeniden gündeme taşırken, ligdeki güncel durumu ve Avrupa kupalarındaki deneyimi futbolseverler için merak konusu oluyor. Peki, Ferençvaroş nerenin, hangi ülkenin takımı? Ferençvaroş hangi ligde oynuyor, kendi liginde kaçıncı sırada? Teknik direktörü kim? Detaylar haberimizde!

FERENÇVAROŞ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ferencváros, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin "Ferencváros" semtinde kurulmuş profesyonel futbol kulübüdür. Kuruluş tarihi 3 Mayıs 1899'dur; bu da kulübü, Macaristan futbolunun en köklü ve geleneksel ekiplerinden biri yapar. Kulüp, yeşil-beyaz renkleri ve "Yeşil Kartallar (Green Eagles)" lakabıyla tanınır. Ferencváros, hem Macar futbolu hem de Orta Avrupa futbol tarihinde saygı gören, geniş taraftar kitlesine sahip ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip bir kulüptür.

FERENÇVAROŞ HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Ferencváros, Macaristan'ın en üst düzey futbol ligi olan Nemzeti Bajnokság I — kısaca NB I — liginde mücadele etmektedir. NB I, Macar futbolunun süperligidir ve ülkedeki en prestijli lig organizasyonudur. Ferencváros, sadece yerel ligde değil; aynı zamanda Avrupa kupalarında da boy göstererek hem Macar hem Avrupa futbolunun dikkat çekici kulüplerinden biridir.

FERENÇVAROŞ KENDİ LİGİNDE KAÇINCI SIRADA?

2024–2025 sezonunda Ferencváros, NB I liginde önemli başarılar elde etmiş ve ligi 3. sırada tamamlamıştır. Bu konum, kulübün Macar ligindeki rekabet gücünü göstermektedir ve Avrupa kupalarındaki performansını da destekler. Ferencváros, güçlü kadrosu ve tecrübeli oyuncularıyla ligde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

FERENÇVAROŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Bu sezon itibarıyla Ferencváros'un teknik direktörü Robbie Keane'dir. Keane, Ocak 2025'te göreve başlamış olup, kulübün hem yerel ligde hem de Avrupa arenasında rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Kariyerinde Liverpool, Tottenham ve Inter gibi dev kulüplerde forma giymiş olan Keane, teknik adamlık döneminde modern futbol anlayışını benimseyerek hücum odaklı ve yüksek tempolu bir oyun tarzı geliştirmektedir.