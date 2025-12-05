Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK C grubunda kimler var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçilirken 24 takımın yer aldığı kura çekimi tamamlandı. C Grubu'nda bulunan Fenerbahçe'nin rakipleri ile oynayacağı maçların sırası da netleşti.

FENERBAHÇE ZTK GRUBU

Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde C Grubu'na yerleştirilen Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü ve Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile aynı grupta mücadele edecek. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde belirlenen bu grup, toplam sekiz takımın yer aldığı yapısıyla dikkat çekiyor. Grup aşamasında her takım dört maç oynayacak. Fenerbahçe'nin fikstürü ise Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı FK (deplasman), Erzurumspor ve Gaziantep FK (deplasman) şeklinde sıralandı. Bu maçlar, takımın gruptaki konumunu belirleyecek karşılaşmalar olarak öne çıkıyor.

Ayrıca C Grubu'nun güçlü kadrosu, Türkiye Kupası'nda rekabet seviyesinin yüksek olacağı bir dönemin sinyalini verdi. Beşiktaş ile ilk hafta oynanacak maç, grubun dikkat çeken eşleşmesi olarak belirlendi. Diğer yandan gruptaki alt lig temsilcileri arasında yer alan Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile Keçiörengücü gibi ekiplerin de üst lig takımlarına karşı göstereceği performans merak ediliyor. Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki dört karşılaşmasının ardından gruptaki sıralama netlik kazanacak.

FENERBAHÇE ZTK MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar için belirlenen tarihler 23-24-25 Aralık ile 3-4-5 Mart olarak açıklandı. İlk hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya gelecek olması, fikstürün en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Fenerbahçe'nin daha sonraki haftalarda Beyoğlu Yeni Çarşı FK'ya deplasmanda konuk olması, ardından Erzurumspor'u ağırlaması ve son olarak Gaziantep FK deplasmanına çıkması planlandı. Bu tarihler doğrultusunda Fenerbahçe'nin maç programı net bir zamanlamaya oturmuş durumda.

Kupada grup karşılaşmalarının Aralık ayında başlayacak olması, takımların yoğun maç takvimi içinde kupa mücadelesine de hazırlık yapmalarını gerektiriyor. Mart ayındaki son grup maçlarının ardından ise grupların final sıralaması belli olacak. Fenerbahçe'nin oynayacağı dört maçın ardından gruptaki puan durumu şekillenecek ve üst tura yükselecek takımlar netleşecek. Belirlenen takvim kapsamında maçların oynanacağı günler TFF tarafından ayrıca duyurulacak.