Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu için hazırladığı yeni forma koleksiyonunu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi içinde yer alan Fenerium Maraton Mağaza’da düzenlenen özel bir lansmanla tanıttı. Kulübün köklü geçmişini ve modern tasarım anlayışını bir araya getiren yeni sezon formaları, iş, spor ve sanat dünyasından birçok davetlinin katıldığı etkinlikte kamuoyuna sunuldu. Peki, Fenerbahçe yeni sezon formaları (2026-2027) Fenerium yeni sezon forma fiyatları ne kadar? Detaylar...

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI (2026-2027)

Lansman organizasyonu, sadece bir forma tanıtımı olmanın ötesine geçerek Fenerbahçe’nin 120 yıllık tarihine vurgu yapan bir vizyon etkinliği olarak dikkat çekti. Yeni sezon koleksiyonunda, kulübün geleneksel sarı-lacivert çizgisini koruyan ancak modern grafik detaylarla güçlendirilmiş üç farklı forma tasarımı öne çıkıyor. Taraftarların yoğun ilgisi beklenen bu koleksiyon, hem saha performansı hem de günlük kullanım açısından yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

TASARIM ANLAYIŞI VE KULÜP MİRASI

2026-2027 sezonu formalarında Fenerbahçe’nin köklü tarihi ön planda tutulurken, dijital çağın estetik anlayışına uygun minimal ve dinamik çizgiler kullanıldı. Forma tasarımlarında özellikle kulübün simgesel renkleri olan sarı ve lacivertin daha keskin kontrastlarla sunulduğu görülüyor. Bu yaklaşım, hem geleneksel taraftar kitlesine hem de genç jenerasyona hitap eden bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Kulüp yetkilileri, yeni sezon formalarının yalnızca bir spor ürünü değil, aynı zamanda bir aidiyet sembolü olduğunu vurguluyor. Özellikle 120. yıl teması, tasarım detaylarında özel armalar ve hatıra dokunuşlarıyla işlenmiş durumda.

LANSMANDA DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Tanıtım etkinliğinde konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni sezon formalarının kulüp açısından taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

“Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilemez bir mirasın simgesinde camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız. Formalar çok güzel sizler de çok beğeneceksiniz. Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. Bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim bu formalarla rekor kıracak. 3 formadan hangisinin güzel olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum.”

FENERIUM YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe’nin resmi satış noktası olan Fenerium mağazalarında 2026-2027 sezonu formaları için belirlenen fiyatlandırma ve ödeme seçenekleri de netleşti. Yeni sezon formaları, premium segmentte konumlandırılarak hem kalite hem de marka değeri açısından üst segment bir ürün olarak sunuluyor.

Açıklanan fiyatlandırma tablosuna göre:

Tek çekim ödeme: 5.999,00 TL

2 taksit: Aylık 2.999,50 TL (Toplam 5.999,00 TL)

3 taksit: Aylık 1.999,67 TL (Toplam 5.999,00 TL)

Bu fiyat politikası, kulübün marka değerini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilirken, taraftarların farklı ödeme planlarıyla forma satın almasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.