Fenerbahçe Rizespor maç özeti ve golleri! Fenerbahçe Rizespor kaç kaç bitti, golleri kim attı? Rizespor - Fenerbahçe önemli dakikalar!

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig mücadelesi, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Maç, hem skor açısından hem de oyun temposu açısından heyecan doluydu. Rizespor'un ilk yarıda öne geçmesine rağmen Fenerbahçe, ikinci yarıda sahneye çıkarak muhteşem bir geri dönüş gerçekleştirdi. Peki, Fenerbahçe Rizespor kaç kaç bitti, golleri kim attı? Rizespor - Fenerbahçe önemli dakikalar!

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ!

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele, Süper Lig'in en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Maç, tempolu oyun, hızlı hücumlar ve bol gol fırsatlarıyla seyircilerine büyük bir heyecan yaşattı. İlk dakikalar itibarıyla Rizespor'un öne çıktığı mücadelede Fenerbahçe, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı adeta tersine çevirdi.

Maçın açılış dakikalarında Rizespor, özellikle Ali Sowe ve Qazim Laci'nin etkili oyunlarıyla öne çıktı. İlk yarının 7. dakikasında Ali Sowe'nin golü, ev sahibi ekibi öne geçirirken, 15. dakikada Qazim Laci farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe ise ilk yarıda rakip savunmayı aşmakta zorlandı, birçok şut ve köşe vuruşu golle sonuçlanmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Marco Asensio'nun golüyle farkı bire indirdi. Ardından Talisca ve Asensio'nun golleriyle öne geçen sarı-lacivertli ekip, maçın sonlarına doğru Youssef En-Nesyri ve Archie Brown'un golleriyle skoru 5-2'ye taşıdı.

FENERBAHÇE RİZESPOR KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın sonucu, futbolseverler açısından sürpriz ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Çaykur Rizespor, ilk yarıda 2-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki baskısı karşısında savunmada zorlandı.

İlk yarı: Çaykur Rizespor 2 – 0 Fenerbahçe

İkinci yarı: Fenerbahçe etkili oyunuyla 5 gol buldu

Maç sonucu: Çaykur Rizespor 2 – 5 Fenerbahçe

Bu skorla Fenerbahçe, ligde önemli bir galibiyet alırken, Rizespor evinde taraftarını üzdü.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta goller, özellikle hücum hattındaki oyuncuların performansıyla dikkat çekti. İşte dakikalar ve gol sahipleri:

7. Dakika: Ali Sowe (Rizespor) – Jesurun Rak-Sakyi'nin asistinde

15. Dakika: Qazim Laci (Rizespor)

55. Dakika: Marco Asensio (Fenerbahçe)

58. Dakika: Talisca (Fenerbahçe)

65. Dakika: Marco Asensio (Fenerbahçe)

78. Dakika: Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) – Dorgeles Nene'nin asistinde

Son gol: Archie Brown (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, özellikle Asensio, Talisca ve En-Nesyri ile maçın ikinci yarısında büyük bir dönüş yaptı ve taraftarlarını coşturdu.

RİZESPOR - FENERBAHÇE ÖNEMLİ DAKİKALAR!

Maçın önemli anlarını ve kritik dönüm noktalarını dakikalar halinde özetlemek, oyun akışını anlamak açısından oldukça önemli:

1. Dakika: Maç başlıyor

7. Dakika: Ali Sowe ile Rizespor öne geçiyor

12.-18. Dakika: Hojer, Laci ve Duran ile tehlikeli şutlar, köşe vuruşları

15. Dakika: Qazim Laci farkı 2'ye çıkarıyor

45. Dakika: İlk yarı sona eriyor, skor 2-0

46. Dakika: İkinci yarı başlıyor

55. Dakika: Marco Asensio farkı 1'e indiriyor

58. Dakika: Talisca skoru eşitliyor, 2-2

63. Dakika: Qazim Laci ikinci sarıdan kırmızı kart görüyor, Rizespor 10 kişi kalıyor

65. Dakika: Marco Asensio Fenerbahçe'yi öne geçiriyor, 3-2

78. Dakika: Youssef En-Nesyri farkı 2'ye çıkarıyor

Son gol: Archie Brown ile skor 5-2'ye ulaşıyor

Maçın ilerleyen dakikalarında yapılan oyuncu değişiklikleri ve kullanılan köşe vuruşları, oyunun stratejik olarak nasıl şekillendiğini gösterdi. Fenerbahçe, ikinci yarıda üstün oyunuyla galibiyeti garantiledi.