Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İngiltere Premier Lig'de mücadele eden köklü kulüp, hem ligdeki performansı hem de kadro değeriyle dikkat çekiyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest hangi ülkenin takımı? Nottingham Forest ligde kaçıncı sırada, kadro değeri nedir? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NOTTINGHAM FOREST HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1865 yılında kurulan Nottingham Forest, İngiltere'nin Nottingham şehrini temsil ediyor ve maçlarını iç saha olarak City Ground Stadı'nda oynuyor. Tarihi 150 yılı aşan kulüp, sadece İngiltere liglerinde değil, Avrupa kupalarında da önemli başarılara imza atmış bir futbol markası. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin bu köklü İngiliz ekibiyle karşılaşmasını merakla bekliyor.

NOTTINGHAM FOREST LİGDE KAÇINCI SIRADA?

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest, bu sezon topladığı 25 puanla 17. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde alt sıralardan uzaklaşarak orta sıralara tırmanma hedefiyle mücadele ediyor. Premier Lig'in yüksek rekabet seviyesi nedeniyle haftalık sıralama değişimleri yaşansa da Nottingham Forest, özellikle iç saha maçlarındaki performansıyla puan toplamayı amaçlıyor. Bu lig durumu, Fenerbahçe'nin rakibini analiz ederken göz önünde bulundurması gereken önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

NOTTINGHAM FOREST KADRO DEĞERİ

Nottingham Forest'ın toplam kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 604 milyon euro. Premier Lig kulüpleri arasında orta-üst segmentte yer alan bu değer, kulübün transfer piyasasında aktif ve rekabetçi olabilme kapasitesini ortaya koyuyor. Kadro değeri yüksek olmasına rağmen takım, hem ligde hem de Avrupa kupalarında performansını artırmak için stratejik hamleler yapıyor. Bu ekonomik güç, Fenerbahçe maçında Nottingham Forest'ın oyun disiplinini ve kadro kalitesini yakından görmemiz açısından önem taşıyor.

NOTTINGHAM FOREST'IN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?

Nottingham Forest'ın en değerli oyuncusu olarak öne çıkan isim Morgan Gibbs-White. İngiliz orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Hem Premier Lig'deki performansı hem de hücum katkısıyla takımın en kritik futbolcusu olarak öne çıkan Gibbs-White, teknik kapasitesi, oyun kurma becerisi ve gol katkısıyla dikkat çekiyor. Avrupa kulüplerinin radarında yer alan oyuncu, Fenerbahçe karşısında takımının skor üretiminde kilit rol üstlenmesi beklenen isimlerin başında geliyor.

NOTTINGHAM FOREST TAKIMI NE ZAMAN KURULDU?

1865 yılında kurulan Nottingham Forest, İngiltere'nin Nottingham kentini temsil eden tarihi bir kulüp. İç saha maçlarını City Ground Stadı'nda oynayan kırmızı-beyazlı ekip, İngiliz futbolunun en prestijli ve köklü kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. Tarih boyunca lig ve Avrupa kupalarında çeşitli başarılar elde eden kulüp, Fenerbahçe karşısında deneyimli ve organize bir ekip olarak sahada yer alacak.