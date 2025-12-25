Fenerbahçe ne açıklama yaptı? Fenerbahçe Sadettin Saran'ın durumu hakkında açıklama yaptı mı, başkanlığı devam edecek mi?

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ı ilgilendiren gelişmeler gündemi sarsıyor. Kulüpten gelen resmi açıklama, merak edilen başkanlık süreciyle ilgili yeni soruları beraberinde getirdi. Taraftarlar ve spor kamuoyu heyecanla detayları bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SADETTİN SARAN OLAYI NEDİR?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınmış ve Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkmıştır.

Bunun üzerine, yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır.

Başkan Saran, sürecin başından itibaren kendi aracıyla jandarma birimine gitmiş ve adli süreç boyunca sakin ve medeni bir tutum sergilemiştir.

FENERBAHÇE NE AÇIKLAMA YAPTI?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumuna ve yaşanan sürece ilişkin sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi. Resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

Kamuoyuna Bilgilendirme

Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

İfadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN BAŞKANLIĞA DEVAM EDECEK Mİ?

Fenerbahçe yönetimi, mevcut açıklamalarda başkanlığın devam edeceğine dair güçlü bir mesaj vermiştir. Kulüp, Başkan Saran'ın süreci atlatacağına ve kulüp için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğine olan inancını vurgulamıştır. Yani, şu an için başkanlık görevine devam edeceği öngörülüyor.

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Şu an için Fenerbahçe yönetimi ve kulüp tarafından yeni bir başkan atanacağına dair bir açıklama yapılmamıştır. Başkan Sadettin Saran görevine devam ettiği sürece, kulüp mevcut başkanla çalışmayı sürdürecektir.