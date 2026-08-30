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Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Samsunspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Samsunspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda belli oldu. Samsunspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

Samsunspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı yayınlanacak. Samsunspor Fenerbahçe maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD platformu kullanıcıları da internet bağlantısı ile Samsunspor Fenerbahçe maçını canlı olarak izleyebilecekler.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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