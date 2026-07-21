Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Gornik Zabrze maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda belli oldu. Fenerbahçe Gornik Zabrze UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Gornik Zabrze maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı yayın bilgisi!
Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Gornik Zabrze UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Gornik Zabrze maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı yayın bilgisi haberimizde...
FENERBAHÇE GORNİZ ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı TV100'den canlı olarak yayınlanacak. TV100 güncel frekans bilgileri ile Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı canlı yayın şifresiz olarak izlenebilecek.
TV100 güncel frekans bilgileri ise şöyledir:
TV100 HD (Türksat MPEG-4 Paket 36 Batı)
Frekans: 11837
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 2/3
TV100 HD (Türksat MPEG-4 Paket 31 Doğu)
Frekans: 12083
Polarizasyon: H (Yatay)
Sinyal Oranı (Symbol Rate): 13750
FEC: 2/3
FENERBAHÇE GORNİZ ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç TV100'den canlı olarak izlenebilecek.