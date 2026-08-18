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Fenerbahçe - Lyon maç kadrosu! Lukaku oynuyor mu?

Fenerbahçe - Lyon maç kadrosu! Lukaku oynuyor mu?
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Fenerbahçe - Lyon maç kadrosu! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Olimpik Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne 1 tur uzakta bulunuyor. İşte Fenerbahçe - Lyon maç kadrosu ve detaylar...

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FENERBAHÇE - LYON MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Lyon maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Lyon maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso, Fofana, Openda.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.

2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi.

Elemelere 3. turdan başlayan Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, Çekya ekibi Sparta Prag'la karşılaştı. Çekya'daki mücadeleyi Sparta Prag 2-1 kazanırken Fransa'daki rövanşta Olimpik Lyon 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
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