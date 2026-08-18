Fenerbahçe Lyon hangi kanalda? Fenerbahçe Lyon maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lyon maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Lyon maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lyon maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Güncel TRT 1 maç izleme frekans bilgileri ile Fenerbahçe Lyon maçı TRT 1'den uydu yayını ile şifresiz izlenebilecek. Ayrıca TRT 1 resmi web sayfasında yer alan canlı yayın sekmesinden de mücadele internet bağlantısı ile canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lyon maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.