Haberler

Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki oyuncular! Galatasaray maçında forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki oyuncular! Galatasaray maçında forma giyemeyebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırındaki futbolcular! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürürken, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle milli araya ikinci sırada girdi. Peki, Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki futbolcular kimler?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde hem kadro durumunu hem de oyuncuların maç yükünü değerlendirerek hazırlıklarını tamamladı. İşte Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki oyuncular...

FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hollandalı savunmacı, deplasmanda oynanacak müsabakada kart görmesi halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

Oosterwolde'nin sınırda olması, savunmanın alternatif planlarını da gündeme getiriyor. Fenerbahçe, son haftalarda aldığı galibiyet serisini devam ettirmek isterken, savunma hattında yaşanabilecek bir değişikliğin maç planlamasını etkileyebilecek bir başlık olarak öne çıkıyor. Oyuncunun kart durumu, derbi haftasına girilirken kulübün en önemli takip başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına iki oyuncusundan yoksun çıkacak. Portekizli sağ bek Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Aynı zamanda milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin tedavisi sürerken, oyuncu maç kafilesinde bulunmayacak. Bu iki eksik, özellikle orta saha ve savunma bölgelerinde kadro planlamasının tekrar gözden geçirilmesine neden oldu.

Buna ek olarak milli takım dönüşü yoğun maç temposuna maruz kalan Edson Alvarez'in durumuna ise teknik heyet tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında karar verilecek. Alvarez'in fiziksel durumunun yakından incelendiği ve oyuncunun maç yükü dikkate alınarak son kararın verileceği belirtiliyor. Teknik ekip, oyuncunun sağlık durumuna göre uygun kadro tercihinde bulunmayı planlıyor.

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve hakem Çağdaş Altay tarafından yönetilecek. Fenerbahçe, son haftalardaki form grafiğini sürdürerek deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlayan bir hazırlık programı yürüttü.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.