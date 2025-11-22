Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki oyuncular! Galatasaray maçında forma giyemeyebilir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde hem kadro durumunu hem de oyuncuların maç yükünü değerlendirerek hazırlıklarını tamamladı. İşte Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki oyuncular...

FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hollandalı savunmacı, deplasmanda oynanacak müsabakada kart görmesi halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

Oosterwolde'nin sınırda olması, savunmanın alternatif planlarını da gündeme getiriyor. Fenerbahçe, son haftalarda aldığı galibiyet serisini devam ettirmek isterken, savunma hattında yaşanabilecek bir değişikliğin maç planlamasını etkileyebilecek bir başlık olarak öne çıkıyor. Oyuncunun kart durumu, derbi haftasına girilirken kulübün en önemli takip başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına iki oyuncusundan yoksun çıkacak. Portekizli sağ bek Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Aynı zamanda milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin tedavisi sürerken, oyuncu maç kafilesinde bulunmayacak. Bu iki eksik, özellikle orta saha ve savunma bölgelerinde kadro planlamasının tekrar gözden geçirilmesine neden oldu.

Buna ek olarak milli takım dönüşü yoğun maç temposuna maruz kalan Edson Alvarez'in durumuna ise teknik heyet tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında karar verilecek. Alvarez'in fiziksel durumunun yakından incelendiği ve oyuncunun maç yükü dikkate alınarak son kararın verileceği belirtiliyor. Teknik ekip, oyuncunun sağlık durumuna göre uygun kadro tercihinde bulunmayı planlıyor.

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve hakem Çağdaş Altay tarafından yönetilecek. Fenerbahçe, son haftalardaki form grafiğini sürdürerek deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlayan bir hazırlık programı yürüttü.