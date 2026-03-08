Fenerbahçe Beko Mersin Spor maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Mersin Spor maçı nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Beko ve Mersin Spor, sezonun kritik karşılaşmalarından birinde sahaya çıkıyor. "Fenerbahçe Beko Mersin Spor maçı nereden canlı izlenir?" sorusu basketbolseverlerin gündeminde. Bu haberimizde maçın yayın kanalı, saat bilgisi ve canlı izleme seçenekleri hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO - MERSİN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Mersin Spor arasındaki Basketbol Süper Ligi mücadelesi, basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Mersin Spor maçı hangi kanallardan yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte maçın tüm detayları…

BEIN SPORTS 5 İLE ŞİFRELİ CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko-Mersin Spor karşılaşması, Bein Sports 5 üzerinden izlenebilecek. Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan takip edilebilen maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde de izlenebiliyor. Şifreli yayın, yüksek kaliteli ve kesintisiz maç keyfi sunuyor.

BEIN SPORTS HABER İLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

Maçı beIN Sports Haber kanalı üzerinden de canlı takip etmek mümkün. Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallardan izlenebilen bu yayın, internet üzerinden şifresiz olarak sunuluyor. Böylece basketbol tutkunları hiçbir ek ücret ödemeden maçın heyecanını yaşayabiliyor.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Basketbol Süper Ligi'nin kritik karşılaşması 08 Mart Pazar günü oynanacak. Maç, saat 18:00'de başlayacak ve İstanbul'daki basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Mersin Spor, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Hem ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Fenerbahçe Beko hem de deplasmanda güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyen Mersin Spor için büyük önem taşıyan bu mücadele, sezonun öne çıkan karşılaşmalarından biri olacak.