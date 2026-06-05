Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta oy kullanma başlayacak?

Yüksek Divan Kurulu’na yapılan resmi başvuruların ardından adaylık süreci tamamlandı ve başkanlık yarışında yer alacak isimler netleşti. Seçim günü oy kullanma işlemlerinin ardından sayım gerçekleştirilecek ve sonuçların aynı gün içinde açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kapsamında başkanlık seçimi 7 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma işlemleri eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilecek. Kongre üyeleri saat 10.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayabilecek ve sandıklar saat 17.00’de kapanacak.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayım sürecine geçilecek. Seçim sonuçlarının ise saat 19.00 civarında açıklanması bekleniyor. Böylelikle Fenerbahçe’nin yeni dönem başkanı, genel kurul üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Genel kurula katılım şartları da duyuruldu. Buna göre geriye dönük birikmiş aidat borcu bulunmayan, 2026 yılı aidatını 28 Nisan 2026 günü saat 24.00’e kadar ödeyen ve üyelik hakları askıda olmayan kulüp üyeleri oy kullanabilecek.

Seçim sürecinde oy kullanma hakkına sahip üyeler, belirlenen saatler arasında sandık başına giderek tercihlerini yapacak. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından başlayacak sayım süreciyle birlikte başkanlık yarışının sonucu netleşecek.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2026

Fenerbahçe’de başkanlık yarışında iki isim yer alacak. Yüksek Divan Kurulu’na yapılan resmi başvuruların ve gerekli delege imzalarının tamamlanmasının ardından Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin adaylıkları kesinleşti. Mevcut başkan Sadettin Saran’ın yeniden aday olmama kararı aldığı seçim sürecinde kongre üyeleri bu iki aday arasında tercih yapacak.

Başkan adaylarının kesinleşmesiyle birlikte seçim hazırlıkları da tamamlandı. Kulübün yeni yönetimini belirleyecek olağanüstü genel kurul toplantısında üyeler oylarını kullanarak yeni dönemin başkanını belirleyecek.

Aziz Yıldırım, 1998 ile 2018 yılları arasında aralıksız 20 yıl Fenerbahçe Başkanlığı görevini yürüttü. Deneyimli isim, 6 Mayıs 2026 tarihinde adaylığını resmen açıkladı. Yıldırım, Fenerbahçe’nin 120. yılına yeni bir başlangıç yapılması ve camiada birlik sağlanması amacıyla başkanlık yarışına katıldığını duyurdu.

Hakan Safi ise daha önce Ali Koç yönetiminde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. İş dünyasındaki çalışmalarıyla tanınan Safi, genç ve enerjik bir ekiple başkanlığa adaylığını resmen sundu. Safi, seçim sürecinde kulüp yönetimine ilişkin planlarını kongre üyeleriyle paylaşacak.