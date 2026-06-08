FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SONUCU: Aziz Yıldırım kaç oy aldı? Hakan Safi kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanı kim oldu, kaç kişi oy kullandı?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemleri sona erdi. Saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla birlikte başlayan sayım süreci sonucunda kulübün yeni yönetimi netleşti. Resmî açıklamalara göre seçim, yüksek katılım ve yoğun ilgiyle tamamlandı. Peki, Aziz Yıldırım kaç oy aldı? Hakan Safi kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanı kim oldu, kaç kişi oy kullandı? Detaylar...

FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLDU?

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından kulübün yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Yapılan oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin 35. başkanı olarak resmen göreve seçildi.

Bu sonuçla birlikte Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna dönmüş oldu. Oy sayım sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanan sonuçlar, kulüp tarihinin en yüksek oy sayılarından biri olarak kayıtlara geçti.

AZİZ YILDIRIM KAÇ OY ALDI?

Resmî oy sayım sonuçlarına göre Aziz Yıldırım toplam 17 bin 245 oy aldı. Açıklanan verilere göre kullanılan geçerli oyların önemli bir bölümünü elde eden Yıldırım, seçim yarışını rakibine karşı belirgin bir farkla önde tamamladı.

HAKAN SAFI KAÇ OY ALDI?

Seçimde yarışan bir diğer aday Hakan Safi, açıklanan sonuçlara göre 9 bin 927 oy aldı. Sonuçların kesinleşmesinin ardından Hakan Safi cephesinde seçim sürecine dair değerlendirmeler yapılırken, Safi’nin camiaya yönelik açıklamalarında demokratik sürece vurgu yaptığı görüldü. Oy oranları, iki aday arasında belirgin bir fark oluştuğunu ortaya koydu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda toplam katılım oldukça yüksek seviyede gerçekleşti. Resmî verilere göre kullanılan toplam oy sayısı 27 bin 387 olarak açıklandı.

Oyların dağılımına ilişkin detaylar ise şu şekilde duyuruldu:

Geçerli oy sayısı: 27 bin 172

Geçersiz oy sayısı: 135

Boş oy sayısı: 80

Bu veriler, seçim sürecinin geniş bir katılımla tamamlandığını ve delegelerin büyük oranda sürece aktif şekilde dahil olduğunu ortaya koydu.

Yüksek katılım, Fenerbahçe’nin yönetimsel geleceğine yönelik ilginin ne denli yoğun olduğunu gösterirken, seçim sürecinin kulüp tarihinde önemli bir yer edinmesine neden oldu.