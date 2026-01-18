Fenerbahçe Alanyaspor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Alanyaspor maçı, futbolseverleri 18 Ocak Pazar akşamı Alanya Oba Stadı'na kilitleyecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor canlı nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle! Detaylar...

Futbolseverler, Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Alanyaspor maçı için geri sayıma başladı. 18 Ocak Pazar günü Alanya Oba Stadı'nda oynanacak bu kritik mücadele, sezonun gidişatını etkileyecek önemli bir randevu olarak dikkat çekiyor. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek. Taraftarlar ve futbolseverler, maçı Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle seçeneğiyle anbean takip edebilecek.

Bu noktada, internet üzerinden ve televizyon yayınları üzerinden canlı izleme imkânları merak ediliyor. Maçın heyecanını kaçırmamak için doğru yayın ve canlı takip yöntemlerini bilmek kritik öneme sahip.

18 Ocak Pazar akşamı oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için resmi ve güvenilir yayıncı beIN SPORTS 1 kanalı öne çıkıyor. Bu kanal üzerinden yüksek kaliteli ve kesintisiz yayın ile maçı anbean takip etmek mümkün olacak.

Fenerbahçe ve Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği maç, futbolseverler için hangi kanalda yayınlanacağını merak edilen başlıklardan biri. Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda sorusunun cevabı net: beIN SPORTS 1.

Süper Lig'in bu önemli karşılaşması için herkesin merak ettiği bir diğer konu ise Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacağı. Müsabaka, 18 Ocak Pazar günü, Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.