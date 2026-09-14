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Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu Gaziantep FB 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?

Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu Gaziantep FB 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?
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Gaziantep Fenerbahçe 11'ler! Gaziantep FB maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Gaziantep Fenerbahçe ilk 11'ler, yedekler açıklanıyor. Gaziantep Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Gaziantep Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Gaziantep Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Gaziantep Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GAZİANTEP - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gaziantep - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyledir:

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ VE DETAYLAR

Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı.

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

Gaziantep FK iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

Rakip fileleri 7 kez havalandıran Gaziantep ekibi, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın karşılaşmada forma giyemeyecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Demirer:

Fb de formun zirvesindeki Mert Müldür neden ilk 11 de yok bunu birisi açıklayabilir mi.

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