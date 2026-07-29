Fenerbahçe 11'i! Gornik Zabrze Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Gornik Zabrze FB maç kadrosu ilk 11!

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Gornik Zabrze Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Gornik Zabrze Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Gornik Zabrze Fenerbahçe maç kadrosu açıklanmadı. Muhtemel 11 şöyledir:

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.