Fenerbahçe 11'i! ZTK Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Gaziantep FB maç kadrosu ilk 11!

Gaziantep Fk Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Gaziantep FK Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Gaziantep FK Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Camara, Ogün, Maxim, Bayo, Lungoyi.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Oğuz, Musaba, Cherif.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da ve ATV'den canlı yayınlanacak.