Fenerbahçe 11'i! ZTK Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FB Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Erzurumspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Erzurumspor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Erzurumspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe: Mert Günok, Kamil Efe, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem.

Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Amar, Ömer, Cengizhan, Adem, Hüsamettin, Mert, Murat, Mustafa, Sylla

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, bu akşamki kadroda yer alamayacak.